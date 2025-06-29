世界警消運動會 彰警訓練科長62歲林世明柔道奪金

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化縣警察局訓練科長林世明參加在美國舉行的世界警消運動會，在柔道項目奪金，也是今年世界警消運動會台灣代表隊首金，彰化縣警察局長陳明君說，大家同感光榮驕傲。

彰化縣政府今天發布新聞稿，2025年第21屆世界警察消防運動會6月27日在美國阿拉巴馬州伯明罕市登場，代表台灣參加柔道項目的林世明擊敗上屆比賽獲得銀牌的科索沃選手摘金，也是台灣代表隊首面金牌。

縣長王惠美表示，林世明奪下台灣代表隊首金，展現台灣警察優異體能與專業實力，不僅是台灣之光，更是彰化之光，林世明的堅持與努力展現警察同仁堅韌不拔精神，也鼓舞更多年輕警察勇於挑戰、突破自我。

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陳明君則說，林世明連續在世壯運與世界警消運動會奪金，實屬不易，為台灣與警察單位爭光，精神可嘉，是彰化之光、警察之光，大家都感覺光榮與驕傲。

根據彰化縣警察局網站資料，今年62歲林世明曾任彰化縣警察局彰化分局長，也是柔道7段高手，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，也曾在1989年世界柔道錦標賽中，擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。（編輯：陳仁華）1140629