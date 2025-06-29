中和罷團路跑拚場 侯友宜菜市場宣傳反罷免

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（中央社記者王鴻國新北29日電）罷免及反罷免方今天都動員呼籲投票，中和一早就有罷團發起看板路跑，一路行經國民黨立委張智倫看板並宣傳罷免主張；新北市長侯友宜則陪同張智倫跑傳統菜市場籲反罷免投票。

罷免案將於7月26日舉行投票，為了爭取民眾支持，罷團和反罷免人士今天都在街頭上各自動員，侯友宜一早就和張智倫前往中和南勢角市場掃街拜票。

侯友宜在掃街時一一和攤商和路人握手致意獲歡迎，許多攤商還送上鮮花、蔬果或仙草汁、小電扇等商品，展現超人氣，但他仍交代隨行人員要付錢。

他一路上遇不少人要求合照，同時也不忘詢問買菜的婆婆媽媽投票日是何時？並提醒一定要出來投票及投下不同意罷免票，因為張智倫是認真的好立委，並為新北市爭取許多預算，以照顧更多民眾。

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就在南勢角附近，雙和罷團一早也舉辦看板路跑，一路行經中和各處張智倫看板處進行罷免宣傳活動，展現年輕人活力，民進黨發言人吳崢則在終點迎接辛苦抵達的志工們。

罷團表示，張智倫和國民黨立委林德福已在雙和掛上約30面左右的看板，罷團沒有太多資源掛看板，因此，一切還是要靠自己，靠雙和公民共同參與，靠志工們的舉牌口號持續跑起來宣揚同意罷免。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140629