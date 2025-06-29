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中職上半季最終日雄鷹擊退兄弟 達5成勝率

2025/6/29 21:03
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職上半季最後一天，在洲際球場賽事台鋼雄鷹第4局灌進6分，雖然中信兄弟許基宏演出雙響砲，但最終雄鷹仍以8比6搶勝，達5成勝率；另一場富邦悍將以5比1擊退味全龍。

兄弟原本2比1領先，不過4局上雄鷹灌進大局，張肇元選到保送、王柏融敲安打後，杜家明觸擊造成投手李博登（Brandon Leibrandt）傳球失誤，奉送1分，接著紀慶然、郭永維、吳念庭都敲安打，各帶有1分打點，張肇元再敲2打點安打，單局灌進6分。

兄弟的許基宏在6局下、8局下都轟出陽春砲，本季累積12轟，不過雄鷹最終仍以8比6擊退兄弟，上半季雄鷹對戰兄弟達9勝3敗。兄弟上半季戰績為34勝26敗、勝率5成67，排名第2；雄鷹則是30勝30敗、勝率剛好5成，在上半季最後一戰超越味全龍，與樂天桃猿並列第3名。

雄鷹先發投手江承諺此戰用82球投5局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分含1責失，奪下本季第2勝。

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另一場在新莊棒球場賽事，富邦悍將的高捷在1局下選到保送後，王念好、戴培峰、孔念恩接連敲安打，攻下2分；5局下悍將滿壘時，戴培峰擊出高飛犧牲打得1分，孔念恩敲安打送回1分後，周佳樂再擊出高飛犧牲打。

終場悍將就以5比1擊退味全龍隊，龍隊上半季戰績29勝31敗、勝率4成83，排名第5；悍將則是21勝39敗、勝率3成50，排名第6。（編輯：陳仁華）1140629

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