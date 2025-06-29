大台北台南高雄30日防高溫 新竹以南午後雷陣雨

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）氣象署今天表示，明天高溫炎熱，大台北地區及台南、高雄近山區可能出現攝氏36度以上高溫，新竹以南、各地山區午後留意局部短暫雷陣雨，中南部也可能出現局部較大雨勢。

根據交通部中央氣象署網站，今天高溫前10名都在36度以上，且大台北地區占9處，其中以台北市士林區38.2度最高。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天台灣附近吹東南風，迎風面東南部、恆春半島會有不定時局部短暫陣雨，東部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

不過，林定宜表示，明天午後新竹以南、各地山區有局部短暫雷陣雨，而中南部會有局部較大雨勢發生機率。

氣溫方面，林定宜表示，明天高溫炎熱，各地高溫約32至35度，大台北地區以及台南、高雄近山區會有36度以上高溫發生機率。他提醒，中午前後紫外線較強，須做好防曬、補充水分。

林定宜指出，7月1日至3日受到太平洋高壓較強的影響，沉降增溫明顯，台灣附近環境轉偏東風，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，北部地區可能出現37度高溫。他提到，這3天，東南部、恆春半島會有不定時零星短暫陣雨，午後新竹以南與各地山區還是會有局部短暫雷陣雨。

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7月4日至6日各地大多為多雲到晴，太平洋高壓逐漸減弱，南方低壓帶水氣有北移的趨勢，南部地區會有不定時零星短暫陣雨，午後新竹以南與各地山區仍有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否會有颱風生成，林定宜表示，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但發展強度、位置、個數，不同模式顯示結果可說是南轅北轍，仍有很大的不確定性，將持續密切觀察。（編輯：管中維）1140629