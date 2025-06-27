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首屆客家時尚獎徵件起跑 主打惜物精神

2025/6/27 20:08（6/27 20:31 更新）
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2025年首屆客家時尚獎Hakka Fashion Awards起跑記者會27日舉行，總顧問兼策展人黃秀瑾以5套作品展示永續魅力，更邀藝人雷洪（中）擔任模特兒。（創藝傳媒提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月27日
2025年首屆客家時尚獎Hakka Fashion Awards起跑記者會27日舉行，總顧問兼策展人黃秀瑾以5套作品展示永續魅力，更邀藝人雷洪（中）擔任模特兒。（創藝傳媒提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月27日
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（中央社記者王寶兒台北27日電）以「惜物」為核心理念，首屆客家時尚獎Hakka Fashion Awards即日起到7月26日徵件，獎項總顧問、服裝設計師黃秀瑾今天以舊衣再製、布料拼接製成5套服裝，示範經典永續魅力。

2025客家時尚獎由台北市政府客家事務委員會指導，台北市客家文化基金會主辦，黃秀瑾在起跑記者會表示，期望讓永續轉化為風格，讓惜物成為潮流，透過設計傳達理念，這次活動以5R（Reduce減廢、Reuse物盡其用、Recycle物料回收、Recovery能源回收與Repair修復使用）為核心精神。

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北市府客委會副主任委員池婉宜表示，希望所有對時尚、設計有興趣的年輕人參與，實踐時尚永續概念。

客家時尚獎開放學生組與社會組報名，賽程分為作品書面審查、初賽與決賽，學生組首獎可獲新台幣5萬元獎金，社會組首獎10萬元，決賽後所有入圍者都可參加「客家永續時尚服飾展」特展，決賽與頒獎典禮預計9月13日登場。（編輯：李明宗）1140627

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