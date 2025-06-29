賴瑞隆捐選舉補助款 頒發優秀學生獎學金

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）民進黨高雄市立委賴瑞隆將去年選舉補助款360萬元全數捐出，作為學生獎助學金等用途，今天舉行獎學金頒獎典禮，有418名學生獲獎。賴瑞隆表示，希望鼓舞學生努力多元學習，行行出狀元。

2022年起，賴瑞隆連續3年舉辦優秀學生獎學金頒獎典禮，至今已有逾2000名學生受獎。去年更將選舉補助款新台幣360萬元捐出，持續挹注作為獎學金使用。

賴瑞隆今天在高雄市立社教館舉行今年度的「優秀學生獎助學金頒獎典禮」，有由各級學校推薦、經基金會審核通過的418名學生獲獎。賴瑞隆說，希望鼓舞這418名優秀學生努力多元學習，行行出狀元，努力朝自己喜愛的人生夢想前進。

賴瑞隆表示，自己來自勞工家庭，深知教育對孩子的重要性，好的教育環境是孩子學習成長的基本條件，更是這一代對下一代的重要投資。

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賴瑞隆說，去年將選舉補助款360萬全數捐出，作為優秀學生獎學金使用，並持續舉辦寒暑假孩子學習營隊，鼓勵學生回到學校學習，也弭平教育資源差距；同時也捐贈提供偏鄉地區教具與生活物資，讓學習不因區域而有嚴重落差。

此外，賴瑞隆今年也與新世代教育基金會走訪高雄市11所育幼院，依院方需求捐贈生活等物資，包括白米、書籍、保久乳、衛生紙、洗沐用品等，並前往偏鄉育幼院，贈送各式新書及獎助學金，給偏鄉孩子更多支持與關懷。（編輯：謝雅竹）1140629