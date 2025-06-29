小S二女兒開畫展 作品藏一家人對大S的愛

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（中央社記者洪素津台北29日電）藝人小S二女兒Lily許韶恩是新銳藝術家，個展Prey of Prey今天揭幕，一幅命名為Barbie的黃色長髮女畫作，藏著一家人對已逝大S的愛，Lily感謝姨媽大S鼓勵她走藝術之路。

17歲的Lily首次個展以極具個人風格的視覺語彙，提出觀看與被觀看之間關係的反思，共同構築出淬鍊又令人玩味的美學。其中一幅命名為Barbie的黃色長髮女畫作，大S的英文名就叫Barbie，Lily藉此畫作懷念大S。

過去大S常稱呼Lily是「寶藏女孩」，給予許多支持，讓她能更堅持走藝術這條路，「讓我覺得，只要做自己，就沒有什麼問題。」

對於未來的人生，她想繼續走藝術的路，「有想過是為了想成名？還是為了想要改變世界？但我發現都不是，原因很簡單，就只是因為我喜歡，所以我會繼續做。」

Lily今天受訪透露，Hungry Girl是她第1幅作品，「在半夜的時候，媽媽打開我房間的門看到這幅作品，她就oh my god，姨媽一定會非常喜歡，我說『是』，結果我們就窩在這個畫前，邊哭邊聊了好久」。

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阿Ken出席宣傳韓劇「魷魚遊戲」的活動，他提及昨天參觀Lily的畫展，他表示，小S看起來精神奕奕、容光煥發，要大家可以期待一下她復出。阿Ken也爆料，小S數落他一番問說，「要不要買！」

阿Ken透露曾經對Lily說：「妳喜歡畫畫，阿Ken叔叔支持妳，所以我去了畫展，也買了，不是強迫中獎，是Lily真的很有才華，我買了大幅的畫。」（編輯：管中維）1140629