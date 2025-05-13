大S病逝家人難走出 王月：別自責、照顧好自己

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北13日電）藝人大S病逝震驚演藝圈，家人悲痛難抑。曾在偶像劇「流星花園」中與她飾演母女的王月，今出席舞台劇「半里長城」記者會時，特別鼓勵S媽與小S千萬別自責，要好好照顧自己。

大S今年2月在日本因感冒併發肺炎去世已滿百日，全家情緒都相當低落，妹妹小S向節目製作單位請假半年。

曾經歷喪夫之痛的王月，今天被問及如何走過悲傷，她坦言：「沒有什麼走不走得出來，我能感同身受，那就是黑洞。但我們要努力，試著在空缺那塊生出一朵花，讓人生能好好過。」

她呼籲大S的家人要珍惜身體，「這件事太突然了，希望小S、徐媽媽千萬不要自責，人生劇本早就寫好了。我們要把大S的離去當成一堂課，要學會她的勇敢、坦然、不顧一切，一定要照顧好自己。她最牽掛的，就是孩子與家人，只要你們過得好，她才能安心。」

透過 Google News 追蹤中央社

王月回憶，丈夫李國修臨終前3週便交代好身後事，包括告別式怎麼辦，還叮囑要把舞台劇「北極之光」拍成電影「極光之愛」，讓所有人忙到來不及悲傷，助他們走出傷痛，「留下來的人，就是把該做的事做好。」

她形容喪偶的痛就像口袋裡裝了一顆石頭，「它就是在，有一天你會發現那顆石頭變輕了，這一定需要時間。」她也盼望大S丈夫具俊曄能夠堅強面對，「我希望具先生一定要振作，他必須成為表率。」（編輯：陳清芳）1140513