李國修經典作「半里長城」笑噴回歸 不亂演只演亂

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）劇場大師李國修經典劇作、「風屏劇團」首部曲「半里長城」以笑噴版睽違13年回歸，今天舉行記者會，經典班底與新成員Lulu黃路梓茵、陳漢典同台飆戲，預告「不會亂演，只會演亂」。

「半里長城」透過「戲中戲」演出形式，諷刺歷史、調侃現實，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，後台的戲卻比前台精彩，劇團成員愛恨情仇接連引爆，演出過程頻頻脫序，笑料不斷。

資深屏風子弟兵樊光耀今天特別穿著李國修的衣服出席，他分享，「半里長城」是「風屏劇團」3部曲當中的首部曲，當年堪稱是轟動劇場界的喜劇，甚至說是鬧劇也不為過，「整齣戲瘋狂、好笑、極具百老匯喜劇感，真的非常有意思。」

屏風表演班大師兄郭子乾表示，「這是國修老師最經典的作品之一」，再度重演一定是抱著感恩的心，「因為在演出的時候，老師會在天上看著我們，所以我們不會亂演，只會演亂。」藝術顧問王月補充，只會在劇本中脫軌，「每一個都是精心安排的脫軌。」

特別的是，這回除了離開螢光幕多年的「半里長城」原班底杜詩梅回歸，還首度加入金鐘綜藝拍檔新陣容Lulu黃路梓茵和陳漢典。

陳漢典2012年曾演過屏風表演班的「女兒紅」，等了13年才又再次接到邀約，讓他激動又緊張，結果被一旁的樊光耀吐槽，「再加上他排演時間又不太夠」，讓全場笑翻。

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不過要與一群資深演員合作，讓陳漢典和Lulu誠惶誠恐，兩人已主動安排表演課加強，Lulu笑說不能透露老師是誰，「怕砸了老師招牌」，但會盡全力演出，更表示如果票房亮眼有機會加場，兩人絕對會把所有工作推掉配合。

「半里長城」由王月擔任藝術顧問、許栢昂執導，集結樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷等演員同台飆戲，將於10月31日起巡迴北、中、南劇院，5月16日中午12時正式開賣門票。（編輯：張雅淨）1140513