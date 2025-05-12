具俊曄喪妻消瘦 賈永婕：他天天去金寶山陪大S

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員大S（徐熙媛）今年2月驟逝，徐媽媽昨晚分享慶祝母親節的照片，並坦言還放不下女兒，但會努力堅強，照片中具俊曄消瘦不少，今天藝人賈永婕透露具俊曄仍每日到金寶山陪伴愛妻大S。

台北101董事長賈永婕今天出席「台灣世界展望會2025飢餓三十－搶救奮力生存的孩子」記者會；賈永婕是大S的好友，被問到大S媽媽的狀況，賈永婕表示，「我覺得其實大家可以感受到，她真的是非常非常的心痛，我覺得這種心痛，只要是做媽媽的人都知道，真的就是肝腸寸斷。」

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在大S媽媽分享的照片中，可發現具俊曄消瘦不少，賈永婕說：「其實我有聽到S媽說，他真的就是天天都去金寶山看大S，還在很傷痛的修復期吧，大家再給他們一點時間和空間。」

小S（徐熙娣）也在臉書專頁發文，坦言還是很想姊姊大S，但會讓自己振作起來。被問及是否知道小S的復出計畫，賈永婕表示，「大家都要給她一點力量，但還是要給她一點時間，她還是需要一點時間（復出）啦。」（編輯：張雅淨）1140512