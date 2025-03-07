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網路張貼大S個資挨告 汪小菲請假未出庭

2025/3/7 11:53
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（中央社記者林長順台北7日電）已故藝人大S徐熙媛生前不滿前夫汪小菲在微博公開她個人資料而提告，檢方依違反個資法起訴。台北地院今天再度召開準備程序庭傳喚汪小菲出庭。汪小菲以身體不適為由向法院請假。

檢方起訴指出，汪小菲與徐熙媛原為夫妻關係，汪小菲因不滿徐女提出民事強制執行聲請而於民國111年12月3日以電子設備連結網際網路至社群軟體微博，涉將調解筆錄附件中徐女的住所地址、特定銀行帳戶帳號、現住房屋貸款情形等個人資料張貼於網路上。

經媒體大幅報導，徐女的楊姓助理上網瀏覽發現後告知徐女，徐女委託律師對汪小菲提告，指違反個人資料保護法。台北地檢署去年1月偵結，依違反個人資料保護法起訴汪小菲，由台北地方法院審理。

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台北地方法院去年3月首度開庭時，汪小菲否認犯罪。他指出，女方先對外公布資料企圖塑造房子是女方付款的，他生氣並為了證明自己清白才在微博公布調解筆錄，證明房子都是他付款且每期付房貸，不久後也將微博貼文刪除。調解筆錄中部分資訊（個資），之前早已揭露。

徐熙媛委任律師表示，調解筆錄已有約定不得公開，被告因此不得以其他名義公開徐女個資，被告行為已侵害徐女利益。（編輯：方沛清）1140307

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