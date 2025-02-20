小S悲痛告假半年 傳訊感謝吳姍儒代班

（中央社記者洪素津台北20日電）藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，妹妹小S（徐熙娣）悲痛萬分，於是告假節目「小姐不熙娣」半年，節目由Sandy（吳姍儒）代班主持，小S也回訊關心錄影狀況，並特別說謝謝吳姍儒代班。

Sandy代班主持節目「小姐不熙娣」，今天是她的代班主持首錄，Sandy也和助理主持派翠克出席首錄記者會，當被問到代班小S會不會有壓力時，Sandy表示當然會有壓力：「因為這是完全沒有嘗試過的風格，這真的就是特殊狀況，當B2哥（製作人）有這想法的時候可以把節目呈現出來，真的很像一個特別企劃，我跟派翠克也可以有新的火花呀！讓大家在等待S回來的期間可以被娛樂、被療癒的感覺。」

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節目製作人B2在記者會上透露，小Ｓ也有特別關心首錄狀況，B2表示小S有第一時間找他說需要休息，「我請小S處理好私人事情，我也會隨時都在身邊」，至於有無停播可能，B2坦言不臆測也不擔心。

派翠克透露，這段期間都有一直在關心小Ｓ「其實想對S姐表達，我們一直都會在她身邊，我希望讓她感覺很安心，而且老實說S姐一直心繫節目，同時也很感謝Sandy，而我們也會等她調適好，期待回歸！」（編輯：李亨山）1140220