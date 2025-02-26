大S徐熙媛與前夫汪小菲債務案 高院取消27日庭期

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（中央社記者劉世怡台北26日電）藝人大S徐熙媛在日本旅遊因流感併發肺炎過世，大S生前向前夫汪小菲聲請強制執行新台幣750萬元，汪男提起債務人異議之訴，現由高院審理中。高院今天表示，明天庭期取消。

台灣高等法院指出，本件因一造當事人死亡，尚待她的繼承人等或其他依法令應續行訴訟之人承受訴訟，因此取消明天原訂的準備程序庭。

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徐熙媛與汪小菲於民國110年間經法院調解離婚，並於111年2月間與韓國藝人具俊曄結婚。大S後來指控汪小菲未履行離婚協議，111年3月起不再支付扶養費等費用，向台北地方法院聲請強制執行750萬元。

汪小菲主張並未違反給付義務，向北院提起債務人異議之訴，並聲請於訴訟終結前停止執行。北院裁准汪小菲提供擔保金額165萬元後停止執行，但於112年3月間駁回債務人異議之訴。汪不服提起上訴，案件由台灣高等法院審理中。（編輯：方沛清）1140226