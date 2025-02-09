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大S猝逝 陳漢典難忘「溫暖大姊姊」提攜

2025/2/9 18:12（2/9 19:06 更新）
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街舞實境節目「S+PLUS巔峰舞者」9日舉辦總決賽錄影，主持人由藝人陳漢典（右）擔綱，評審包含男團ENERGY成員牛奶（左）、放浪兄弟成員AKIRA（中）。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月9日
街舞實境節目「S+PLUS巔峰舞者」9日舉辦總決賽錄影，主持人由藝人陳漢典（右）擔綱，評審包含男團ENERGY成員牛奶（左）、放浪兄弟成員AKIRA（中）。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）「S+PLUS巔峰舞者」節目今天舉行總決賽，主持人陳漢典和評審AKIRA出席。大S猝逝，陳漢典難忘「溫暖的姊姊」提攜；AKIRA談到和太太林志玲的心情，「希望他們平靜度過」。

街舞實境節目「S+PLUS巔峰舞者」舉辦總決賽錄影，由陳漢典主持，評審包含ENERGY牛奶、AKIRA、TONY GOGO、NIKE、田一德、徐百川等，再加上賽評金陽、許凱皓，帶來一場高水準的巔峰對決。

陳漢典表示，看見舞團的表現，燃起他心中的一團火，也決定要繼續跳下去，「我都40多歲了，現在的舞者都只有20多歲，他們給我很多的能量」。

面對新的一年，牛奶透露ENERGY將推出新作品，內容則沒有上限，陳漢典打趣說：「你們需要新的團員嗎？」

AKIRA分享放浪兄弟即將展開世界巡迴演出，希望其中一站可以來到台灣。

陳漢典透露今年自己會有新節目的主持和戲劇演出，最特別的是仍要出新曲，「我要繼續唱跳！」

大S（徐熙媛）的猝逝為演藝圈帶來震撼，陳漢典念念不忘出道沒多久的時候，大S特別照顧他，在主持上也常會丟球給他，他哽咽地說：「一直有在關心小S，也有傳關心的訊息，小S也有回覆表情符號。」

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陳漢典難過地表示：「很難接受，大S是位溫暖的姊姊。」他也提到要多給小S時間和空間，之後會持續關心。

AKIRA透露林志玲心情，「其實我們本來跟他們（大小S）就有一些交流，現在不方便多說什麼，希望他們可以平靜地度過這一切。」（編輯：管中維）1140209

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