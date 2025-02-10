大S日本逝世 駐日代表處澄清媒體報導：未從「特殊管道」知情

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（中央社記者戴雅真東京10日專電）台灣藝人徐熙媛（大S）在日本感染流感後病逝，有台灣媒體報導駐日代表處在她離世前，透過「特殊管道」得知病情，駐日代表處今天澄清這並非事實。

台灣媒體報導稱，「一涉外高層指出，因大S身分特殊，她就醫後其實駐日代表處已掌握訊息，並非家屬通報，且是透過台灣在日方建立的特殊管道第一時間得知，但基於尊重家屬，一些情事無法對外透露」。

駐日代表處今天發布新聞稿表示，這些內容「係憑空杜撰，並非事實，本處在此嚴正澄清」。

代表處進一步指出，任何民主國家洩漏患者資訊及個資皆屬違法。此報導倘不予澄清，恐讓外界認為日本醫院、日方管道及代表處違法行事。

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代表處強調，「事實真相為當事人病逝後，家屬曾透過代理人向本處詢問在日相關手續，本處提供必要的行政協助，且此等協助皆依照規定辦理，但基於尊重家屬隱私，相關過程及內容均不公開」。

代表處表示，「該篇捏造報導對逝者及家屬極為不敬，也恐讓外界對日本醫院、日方管道及本處產生負面觀感、傷害本處形象及有損台日關係，實不可取。本處對此表達遺憾並予以譴責」。（編輯：張芷瑄）1140210