微博巡查大S逝後謠言貼文 張蘭帳號直播功能遭暫停

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（中央社台北8日電）藝人大S（徐熙媛）驟逝。繼抖音封禁張蘭、汪小菲帳號後，微博管理員今天發布公告，指出經綜合研判，已暫停張蘭微博帳號的直播功能。

微博管理員今天發布公告表示，大S逝世引發社會各界廣泛關注，但是發現有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言訊息進行無底線炒作，傷害公眾情感。「對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置」。

微博管理員表示，截至目前，經巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言。

公告說，依據「微博社區公約」等相關規定，共清理相關謠言內容2100餘條，對「@劉宇昕呀」、「@hdeekkk」、「@硬核咖啡豆」、「@劉律說婚姻」、「@扒爹」、「@頂流顏究社」等100餘個違規帳號視程度予以階段性禁言至關閉帳號處置。

同時，暫未排查到「@張蘭俏江南創始人」近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，經綜合研判，已暫停「@張蘭俏江南創始人」的直播功能。

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隨後，微博管理員進一步發布貼文稱，關注到當事人在其他平台因發布謠言內容被封禁，作為內容平台，微博也會依據社區公約對發生在平台內部的違規行為進行處置。對於同一自然人或法人、機構在不同平台開設的帳號進行跨平台的處置，後續微博會根據法律法規的要求和指導進行。

抖音安全中心今天稍早公告，部分帳號藉機惡意炒作大S逝世消息，發布不實資訊、違背公序良俗，對於「張蘭・俏生活」、「汪小菲」等帳號無限期封禁。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140208