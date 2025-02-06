中國社群傳汪小菲助大S後事 小S：無法容忍的謊言

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（中央社記者王心妤台北6日電）藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，家屬證實骨灰已回台。微博等中國社群平台卻出現包機是大S前夫汪小菲出錢的說法，小S今天透過經紀人表示，「這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎」。

大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎離世，她的家屬昨晚透過經紀人表示，「感謝媒體朋友在寒冷的天氣等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮」。

媒體報導，大S骨灰已於昨天下午3時左右抵達台灣，在家人小S（徐熙娣）、母親、具俊曄、許雅鈞的陪同下搭乘VistaJet的私人包機回台灣。

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微博等社群平台隨後卻出現大S骨灰返台是由汪小菲處理的說法，甚至稱包機費的40萬人民幣（約新台幣180萬元）也是汪小菲付錢。

小S今天透過經紀人表示，大S的後事包含包機等事宜都是徐家人負責，「一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解，人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」（編輯：張雅淨）1140206