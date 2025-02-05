大S猝逝 蘇慧倫轉念：她離開前有享受愛情

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（中央社記者洪素津台北5日電）藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，她的老公具俊曄曾透露彼此會走在一起跟歌手蘇慧倫有關。蘇慧倫表示不記得此事，雖震驚大S離世，但轉念思考還好大S離開前有享受愛情、有開心過。

擔任Hit Fm聯播網2月hito大台柱的蘇慧倫睽違5年，將在18日發行第17張全新專輯「輕重Aftersun」。今天蘇慧倫舉行唱片宣傳記者會，她在新專輯中以說書人角色去唱出不同面向的選擇，像是學習放手的選擇、人格測驗的選擇、說走就走的選擇等等。

現在對蘇慧倫最重要的事情就是家人，她說：「人生重要的事情會一直變來變去，也會有挫折和困難，心裡的想法也是會矛盾，面臨選擇的狀況，輕重就在一念之間，我們要有面對的能量。」

對於生死的看法，蘇慧倫坦言，「更多的是現在、此刻，無常變動下只能做好當下，要照顧好生命當下這一塊」。

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而大S的老公具俊曄曾透露，20多年前和大S曾一同出現在蘇慧倫的演唱會中，2人也才有機會相識。對此蘇慧倫表示不記得，還有待查證，雖和大S並無私交，但得知大S離世仍相當震驚。

媒體詢問會不會覺得大S幸福太短，蘇慧倫表示，「其實可以轉念，離開之前她享受了愛情，也過得很開心」。（編輯：張雅淨）1140205