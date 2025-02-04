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國際媒體報導大S徐熙媛病逝 CNN：華語世界最著名明星之一

2025/2/4 08:07（2/4 08:15 更新）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）國際媒體報導台灣藝人「大S」徐熙媛病逝；美國有線電視新聞網（CNN）稱她是「華語世界最著名明星之一」；英國「天空新聞網」（Sky News）指消息震撼台灣與中國人民；英國廣播公司（BBC）指出「流星花園」走紅時，正值台灣影視與音樂引領潮流的年代。

英語世界重要媒體以「台灣演員」介紹徐熙媛，用她的英文名字Barbie Hsu報導，也提到她暱稱為Big S（大S）。英國路透社（Reuters）介紹徐熙媛在東亞具有很高的知名度，

各家英語媒體都提到，徐熙媛成名作在電視劇「流星花園」（Meteor Garden）飾演女主角，影響力遍及亞洲。

英國BBC網站介紹「流星花園」2001年播出時，正值台灣影視與音樂在該區域的流行文化占據主導地位的年代，這部現代版的高中生灰姑娘故事大受歡迎。

BBC報導，這部電視劇紅遍東南亞與東亞，菲律賓電視台重播8次，20年間仍吸引許多新的粉絲，在日本、韓國、中國和印度都曾翻拍新的版本。

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今日美國報（USA Today）報導，徐熙媛過世的消息已經成為中國社群平台「微博」的最熱門搜尋關鍵字。英國Sky News報導，徐熙媛的死訊震撼台灣與中國人民。

美國CNN報導，徐熙媛過世的新聞在「微博」上超過15億瀏覽次數。美國娛樂媒體Deadline、時人雜誌（People）、綜藝週刊（Variety）及商業雜誌富比世（Forbes）網站都有專人撰文報導。（編輯：張芷瑄）1140204

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