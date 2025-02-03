大S演活杉菜流星花園紅遍東南亞 印尼網友哀悼「感謝陪伴童年」

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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）台灣偶像劇「流星花園」多年前在印尼播出引發轟動，飾演杉菜一角的大S徐熙媛成為印尼家喻戶曉的台灣藝人。印尼各大媒體今天皆以快訊發布大S病逝消息，有逾千名印尼網友留言表示哀悼。

印尼電視台2001年播出F4（台灣男演員言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民的偶像組合）主演的台灣電視劇「流星花園」，創下驚人收視率，也使F4和大S徐熙媛成為當時最受歡迎的台灣明星，因此大S病逝消息傳出後，印尼媒體皆在第一時間以快訊報導，社群媒體也湧入許多網友留言哀悼。

羅盤報（Kompas）和時代報（Tempo）等媒體今天發布多則報導指出，台灣「流星花園」女星大S因肺炎病逝，享年48歲，並詳述大S的演藝經歷，也提及她與韓國男星具俊曄的婚姻。

今天上午得知大S驟逝的菲瑞（Ferry Prihardi）告訴中央社，他在社群媒體看到大S在日本病逝時非常震驚。今年36歲的菲瑞表示，對印尼人而言，大S形象甜美，是一名亞洲巨星。

他透露，「流星花園」當年引發轟動，他自己也曾購買封面印有「流星花園」主要演員的筆記本。

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今年29歲的阿爾卡（Arkan Qirzin）是「流星花園」的劇迷，他指出，大S當年因「流星花園」受到許多青少年的喜愛。他說：「很感謝大S為我們的青少年時光帶來很多歡樂。」

逾千名印尼網友也在大S病逝的相關報導下留言表示哀悼與難過，有網友寫道，「杉菜，謝謝你陪伴我的童年」、「太突然了，難以相信」、「謝謝大S為我的青少年時期留下美好回憶」。（編輯：高照芬）1140203