加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
大S徐熙媛過世
新聞專題
大S徐熙媛過世3/19
首頁 / 娛樂

言承旭「謝謝遇見妳」悼念大S 杉菜爸董至成：她的訊息我永遠不刪

2025/2/3 19:09（2/3 19:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人大S徐熙媛（後中）和言承旭（後左）、周渝民（後右）、吳建豪（前右）、朱孝天（前左）曾合作演出經典劇集「流星花園」，獲知大S病逝，言承旭悲痛哀悼，願她在另一個世界沒有煩擾、歲月靜好。（華視提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月3日
藝人大S徐熙媛（後中）和言承旭（後左）、周渝民（後右）、吳建豪（前右）、朱孝天（前左）曾合作演出經典劇集「流星花園」，獲知大S病逝，言承旭悲痛哀悼，願她在另一個世界沒有煩擾、歲月靜好。（華視提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S（徐熙媛）春節赴日旅遊，未料得流感併發肺炎離世。當年和大S在戲劇「流星花園」合作的言承旭發聲，直言很謝謝遇見大S，願她在另一個世界沒有煩擾，歲月靜好。

大S和言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民合演戲劇「流星花園」，劇中精湛的演出讓他們爆紅、知名度大增，沒想到今天大S病逝消息傳出，合作過的言承旭也透過經紀人發聲，坦言很謝謝遇到大S。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

言承旭透過經紀人表示「謝謝遇見妳，在妳無憂無慮的孩子般年月，妳常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，妳慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好」。

在「流星花園」飾演大S父親的董至成今天出席世新大學和中天電視台推出的全新選秀節目「戲戲品味」宣傳記者會，聽聞大S病逝，董至成表示，大S是一個非常敬業且聰明靈巧的女演員，且在今年過年時還有收到大S的拜年訊息，他會永遠留在手機上不會刪掉。（編輯：李亨山）1140203

藝人董至成（左）在戲劇「流星花園」飾演大S父親，他和女星楊潔玫（右）3日出席節目宣傳記者會，提及大S時深感不捨，認為大S是個非常敬業且聰明靈巧的女演員。（中天提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月3日
藝人董至成（左）在戲劇「流星花園」飾演大S父親，他和女星楊潔玫（右）3日出席節目宣傳記者會，提及大S時深感不捨，認為大S是個非常敬業且聰明靈巧的女演員。（中天提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月3日
延伸閱讀
大S徐熙媛流感併發肺炎過世 妹妹小S悲痛證實大S演活杉菜流星花園紅遍東南亞 印尼網友哀悼「感謝陪伴童年」大S徐熙媛「流星花園」杉菜深植人心 與具俊曄愛情故事蔚為話題大S徐熙媛猝逝日本 徐媽媽懇求別在機場搶拍大S徐熙媛病逝 丈夫具俊曄沉痛：我狀態很不好大S流感併發肺炎過世 醫：青壯年最怕3併發症 呼吸困難速就醫
言承旭
言承旭從影最大尺度 新劇與林依晨有激情親密戲
大S
大S生前曾寫信畫卡片支持動保 動團：深深懷念大S過世 中國媒體大舉報導日本流感嚴重
大S徐熙媛過世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大S演活杉菜流星花園紅遍東南亞 印尼網友哀悼「感謝陪伴童年」
19
更多編輯台推薦新聞：