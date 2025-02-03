言承旭「謝謝遇見妳」悼念大S 杉菜爸董至成：她的訊息我永遠不刪

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（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S（徐熙媛）春節赴日旅遊，未料得流感併發肺炎離世。當年和大S在戲劇「流星花園」合作的言承旭發聲，直言很謝謝遇見大S，願她在另一個世界沒有煩擾，歲月靜好。

大S和言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民合演戲劇「流星花園」，劇中精湛的演出讓他們爆紅、知名度大增，沒想到今天大S病逝消息傳出，合作過的言承旭也透過經紀人發聲，坦言很謝謝遇到大S。

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言承旭透過經紀人表示「謝謝遇見妳，在妳無憂無慮的孩子般年月，妳常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，妳慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好」。

在「流星花園」飾演大S父親的董至成今天出席世新大學和中天電視台推出的全新選秀節目「戲戲品味」宣傳記者會，聽聞大S病逝，董至成表示，大S是一個非常敬業且聰明靈巧的女演員，且在今年過年時還有收到大S的拜年訊息，他會永遠留在手機上不會刪掉。（編輯：李亨山）1140203

藝人董至成（左）在戲劇「流星花園」飾演大S父親，他和女星楊潔玫（右）3日出席節目宣傳記者會，提及大S時深感不捨，認為大S是個非常敬業且聰明靈巧的女演員。（中天提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月3日