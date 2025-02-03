大S徐熙媛流感併發肺炎過世 妹妹小S悲痛證實
2025/2/3 10:38（2/3 11:31 更新）
（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲；妹妹小S徐熙娣今天透過經紀人證實這個消息。小S表示：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」
昨天晚上網路盛傳大S死亡訊息，消息傳了一晚未獲證實。今天上午小S透過經紀人回應，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。1140203
徐熙媛（大S）
- 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲
- 家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚
- 1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲
- 戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等
- 主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、大小愛吃等
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