大S徐熙媛流感併發肺炎過世 妹妹小S悲痛證實

（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲；妹妹小S徐熙娣今天透過經紀人證實這個消息。小S表示：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

昨天晚上網路盛傳大S死亡訊息，消息傳了一晚未獲證實。今天上午小S透過經紀人回應，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。1140203

徐熙媛（大S） 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲

家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚

1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲

戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等

主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、大小愛吃等

2000年3月30日大S徐熙媛（右）與妹妹小S徐熙娣（左）出席跳舞機代言活動。（中央社檔案照片）

小S和許雅鈞2005年9月9月在台東地方法院公證結婚，大S（圖）感動落淚。（中央社檔案照片）

大S（左）2011年與蔡康永（右）搭檔主持「康熙來了」。（中央社檔案照片）

圖為2017年大S出席百貨化妝品專櫃開幕記者會。（中央社檔案照片）