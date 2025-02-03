加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
大S徐熙媛過世
新聞專題
大S徐熙媛過世1/3
首頁 / 娛樂

大S徐熙媛流感併發肺炎過世 妹妹小S悲痛證實

2025/2/3 10:38（2/3 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2015年大S出席金曲獎星光大道。（中央社檔案照片）
2015年大S出席金曲獎星光大道。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲；妹妹小S徐熙娣今天透過經紀人證實這個消息。小S表示：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

昨天晚上網路盛傳大S死亡訊息，消息傳了一晚未獲證實。今天上午小S透過經紀人回應，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。1140203

#大S
#小S
#徐熙娣
#徐熙媛

徐熙媛（大S）

  • 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲
  • 家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚
  • 1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲
  • 戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等
  • 主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、大小愛吃等
2000年3月30日大S徐熙媛（右）與妹妹小S徐熙娣（左）出席跳舞機代言活動。（中央社檔案照片）
2000年3月30日大S徐熙媛（右）與妹妹小S徐熙娣（左）出席跳舞機代言活動。（中央社檔案照片）
小S和許雅鈞2005年9月9月在台東地方法院公證結婚，大S（圖）感動落淚。（中央社檔案照片）
小S和許雅鈞2005年9月9月在台東地方法院公證結婚，大S（圖）感動落淚。（中央社檔案照片）
大S（左）2011年與蔡康永（右）搭檔主持「康熙來了」。（中央社檔案照片）
大S（左）2011年與蔡康永（右）搭檔主持「康熙來了」。（中央社檔案照片）
圖為2017年大S出席百貨化妝品專櫃開幕記者會。（中央社檔案照片）
圖為2017年大S出席百貨化妝品專櫃開幕記者會。（中央社檔案照片）
大S（左）與韓國音樂人具俊曄（右）2022年3月閃婚，兩人接受雜誌訪問分享戀愛心情。（VOGUE雜誌提供）
大S（左）與韓國音樂人具俊曄（右）2022年3月閃婚，兩人接受雜誌訪問分享戀愛心情。（VOGUE雜誌提供）
延伸閱讀
日本流感疫情大流行 開學後恐進一步擴大大S汪小菲2021年和平離婚 聲明共同扶養孩子大S徐熙媛2022年再婚「酷龍」具俊曄 情牽20年前舊愛大S汪小菲交往20天閃婚 10年磨合紛擾不斷離婚收場與大S強制執行官司 汪小菲未提存完畢名車被拍賣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大S徐熙媛過世中國網友震驚 汪小菲社群照改成全黑
17
更多編輯台推薦新聞：