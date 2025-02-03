日本流感可能已過高峰 當局籲續採取防疫對策

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本全境本季入冬以來流感大流行，去年底患者數創開始統計以來的新高紀錄。日本政府厚生勞動省表示，儘管目前流感疫情可能已過高峰，但呼籲民眾持續採取防疫對策避免感染。

日本富士新聞網日前報導，厚生勞動省表示，截至今年1月26日止的一週內接獲來自各醫療機構的回報得知，全境流感患者數降至5萬4594人，較前一週減少3萬5000多人。

根據統計，該週平均每家醫療機構收治患者數為11.06人，已連續兩週減少，且全日本47個都道府縣流感疫情都較前一週趨緩，全數低於發布警報標準的30人。

日本截至2024年12月29日止的一週流感患者數，創下開始統計以來的新高紀錄，過去一段時間呈現疫情擴散的趨勢。

厚生勞動省表示，儘管目前可能已過流感疫情高峰，但呼籲民眾持續採取防疫對策避免感染。

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截至去年12月29日止的一週內，平均每間醫療機構收治患者數高達64.39人，創採用現行統計方式的1999年以來新高紀錄。

日本專家談到本季流感疫情擴大的主因，認為可能跟民眾這幾年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取防疫措施造成流感未流行，導致流感免疫力下降有關。（譯者：黃名璽）1140203