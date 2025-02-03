大S徐熙媛病逝日本 日流感季累積病患逾950萬人

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。日本這個冬天的流感疫情大爆發，厚生勞動省推估，從去年9月起，這次流感季累積患者人數已經突破950萬人。

根據日本官方定義，全國約5000處定點醫療機構每週通報流感患者人數，平均每間醫療機構超過1人的話，就視為進入全國流行期。

日本流感疫情在去年底相當嚴重，根據厚生勞動省（簡稱厚勞省）資訊，光是在12月23日至29日這一週，就有31萬7812人罹患流感，這是自1999年開始統計以來的最高紀錄。與前一週相比，患者人數增加約10萬人，連續10週呈現增長趨勢。

此外，日本每家醫療院所接診的流感平均人數也達到最高的64.39人，幾乎所有都道府縣的平均接診人數都超過30人。從各都道府縣來看，接診人數最高的是大分縣（平均接診104.84人），其次是鹿兒島縣（96.4人）和佐賀縣（94.36人）。

到了今年，流感疫情略有緩和。1月20日至26日這週，醫療院所回報的流感平均接診人數為11.06人，較前一週減少7.32人，連續2週呈現減少趨勢。接診患者總數為5萬4594人，較前一週減少3萬6118人。根據推估，這週的全國患者數為38萬6000人，而自去年9月2日以來，這次流感季的累計患者估計約為952.3萬人。

日本放送協會（NHK）報導，日本感染症學會流感委員會委員長石田直表示，「患者人數雖然已經從歷史最高水準急速下降，但目前流行的A型流感可能會被B型流感取代，未來B型流感病例數可能會增加。此外，還需要警惕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等其他傳染病」。

石田直呼籲民眾堅持勤洗手、佩戴口罩等基本防疫措施，以降低感染風險。

產經新聞報導，醫師建議，如果出現頭痛、咳嗽、發燒等症狀但較為輕微的情形，與其在擁擠的候診室等候看診，有可能會導致身體進一步惡化或增加感染其他疾病的風險，民眾不如在家靜養。在這期間應該減少與他人接觸，攝取足夠的水分和營養，服用熟悉的市售藥品，保持溫暖、安靜休養。

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報導引述醫師指出，充分的睡眠可以提高免疫力和體力，有助於更快恢復。不過，如果休養2、3天仍舊高燒不退，頭痛或咳嗽變得更嚴重，或是咳嗽、流鼻涕等症狀持續超過2週，建議就醫。

報導指出，預防流感以及流感重症化的最有效方法，依舊是每年按時接種疫苗。（編輯：周永捷）1140203

圖為日本官方公佈流感（藍線）及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）（橘線）疫情變化。（疾管署提供）