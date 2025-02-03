日本流感疫情重症患者增加 疑因沒接種疫苗

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日本這個冬天的流感疫情特別嚴重，雖然今年開始患者人數減少，許多醫院的病床仍短缺，甚至急診一度停止收治患者。有醫院觀察這次流感季，轉為重症病患異常增加，推測原因可能是接種流感疫苗人數減少，導致重症患者增加。

藝人大S徐熙媛今天傳出春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。臉書的日本旅遊粉絲頁也時常有台灣網友分享，最近赴日旅遊卻得到流感，只能吞下在藥妝店購買的感冒藥，待在旅館休養，整段旅程泡湯。

東京都部分醫院也因為一度湧入太多流感患者，床位緊張。日本放送協會（NHK）報導，位於東京八王子市的南多摩醫院從去年底起，疑似感染流感的發燒患者激增。截至1月中旬，患者不僅來自東京都市中心，甚至遠至山梨縣、神奈川縣等地也傳來收治急救患者的請求。

相關請求後來雖然慢慢減少，但是因為院內發生感染，一度需要將病房隔離，加上冬天常見的腦中風和心肌梗塞等非感染性疾病的患者也非常多，導致病房持續短缺。

醫院副院長關裕表示，「雖然收治流感患者的高峰已過，但康復的患者還需要一段時間恢復，很多人沒辦法立即出院，因此病床的緊張情況還會持續一段時間。」

他也表示，醫療資源有限，希望大家採取防護措施，像是勤洗手、佩戴口罩等，以避免感染流感等疾病。

由於流感流行，千葉市的急救出動次數也從去年12月開始激增，醫療體系面臨嚴峻考驗。

千葉市消防局表示，統計顯示，截至1月5日的一週內，需要查詢4次以上才能確定收治醫院的「搬送困難案例」高達350起，創下新高。被迫跨縣搬送的案例也隨之增加。1月截至19日搬運的3449名患者中，有31人被送往縣外的醫院，比例是平時的3倍。

感染流感的患者中，部分會轉為重症。南日本放送報導，鹿兒島大學醫院急救中心長垣花泰之觀察到，這次流感季相較於往年有個異常現象，那就是「這次流感引發的重症患者增多，是先前未曾經歷過的情況。」

上個冬季的流感季，鹿兒島大學醫院因為流感引發肺炎等併發症，病情惡化而住院的患者為25人。然而，這個冬季截至目前為止已經有72人，幾乎是過去的3倍。

今年初截至1月中旬，加護病房新收治了5名流感重症患者，同時間的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症患者也增加，14個加護病房床位幾乎全被佔滿。

垣花泰之表示，鹿兒島縣其他醫療機構也面臨類似情況，流感、COVID-19患者非常多，無法再收治新患者，很類似2022和2023年疫情擴散時的情況。

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為何這次流感轉重症的患者會急速增加，垣花認為，其中一個原因在於疫苗接種。「COVID-19疫情緩解後，很多人不再接種疫苗，接種流感疫苗的人似乎也在減少。」他表示，雖然只是「推測」，但是「可能是接種流感疫苗的人減少，導致重症患者增多。」

他強調，「即使是40多歲的人，也有因為流感重症住院的情況，所以不能因為年輕或是身體健康就掉以輕心。」（編輯：韋樞）1140203