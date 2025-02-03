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流感疫苗接種 林靜儀：常接觸人群或旅遊高風險可考慮提前自費打

2025/2/3 15:33（2/3 16:16 更新）
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圖為民眾接種公費流感疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北3日電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日本旅遊流感併發肺炎過世，衛福部次長林靜儀今天表示，公費流感疫苗每年秋冬都會啟動接種，時常接觸人群或旅遊高風險民眾可及早自費接種流感疫苗。

林靜儀今天下午透過臉書發文表示，名人因流感併發症而離世讓人遺憾。這次的流感疫苗公費接種自去年10月1日就已展開，流感疫苗接種計畫每年都會在秋冬之際啟動，建議流感重症高風險族群的民眾應根據接種通知按時接種公費流感疫苗。

林靜儀也提到，除了流感重症高風險民眾，時常接觸人群或有旅遊高風險者，也可考慮提前自費接種流感疫苗。尤其是當多數民眾在今年1月8日及9日瘋狂找麻疹疫苗時，「疾管署和我也都提醒，流感疫苗才是重點。」

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林靜儀表示，在過年期間，感謝第一線的醫療人員犧牲寶貴假期，開設流感專責門診，配合醫療機構的門診及急診服務，確保民眾能及時得到所需的治療，再次呼籲高危險群民眾每年及早接種，並遵循流感疫苗的接種順序。

根據衛生福利部疾病管制署提供資料顯示，日本在今年1月31日公布的第4週流感疫情統計，全國約5000個哨點醫療機構報告5萬4594例，定醫平均報告數11.06例。日本今年第1週平均報告數33.82例，第2週略升為35.02例，後續第3至4週降至平均20例以下。（編輯：陳政偉）1140203

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