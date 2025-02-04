50至64歲不到2成打流感疫苗 林靜儀喊話及早接種

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（中央社記者曾以寧台北4日電）藝人大S因流感併發肺炎過世。衛福部次長林靜儀今天以數據指出，110年到112年50至64歲族群公費流感疫苗接種率僅不到20%，並表示疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的，喊話「答應我，今年記得及早接種。」

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲。消息一出，震驚各界，不少民眾高度關注流感疫情及疫苗接種資訊。

根據衛生福利部疾病管制署資料，季節性流感為感染人類流感病毒所引發的急性病毒性呼吸道疾病，在台灣以秋冬為較易發生流行的季節，而每季流行的病毒株可能有所不同。應對每年秋冬流感，疾管署往年多自10月起，分階段開放當季公費流感疫苗接種。

林靜儀今天在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，終於注意到流感疫苗重要性的朋友們，現在翻開家裡月曆，在10月那張，寫上「流感疫苗接種」。

林靜儀指出，每年流感都有不同的流感病毒株，所以每年進入秋冬流感季節前，就會開始依序請高風險族群接種公費流感疫苗。

她並貼出民國110年到112年流感疫苗接種計畫成果數據表示，「50至64歲成人的接種率真的……」。根據她所貼數據，每年65歲以上長者疫苗接種率約45到54%不等，50至64歲成人則約18%、最低僅13.4%。

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「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」林靜儀表示，疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的，依照疾管署建議的時程早點完成接種，可早點安心。

疾管署資料指出，依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，6個月以上兒童及成人每年流感季前均建議接種流感疫苗；特別是年滿6個月至18歲者（尤其未滿5歲幼兒）、65歲以上長者、具潛在疾病、孕婦、安養或長期照顧機構受照顧者、醫事及衛生防疫人員，及6個月內嬰兒父母等尤須注意。（編輯：陳政偉）1140204