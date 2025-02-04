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S媽未現身機場 小S經紀人發聲明：返台不對外公開

2025/2/4 19:13（2/4 19:36 更新）
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藝人大S（徐熙媛）日前赴日因流感併發肺炎驟逝，一度傳出部分家屬4日將搭機返台。不過小S（徐熙娣）透過經紀公司表示，因還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，「敬請諒解」。圖為大批媒體4日持續在台北松山機場等候。中央社記者裴禛攝 114年2月4日
藝人大S（徐熙媛）日前赴日因流感併發肺炎驟逝，一度傳出部分家屬4日將搭機返台。不過小S（徐熙娣）透過經紀公司表示，因還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，「敬請諒解」。圖為大批媒體4日持續在台北松山機場等候。中央社記者裴禛攝 114年2月4日
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（中央社記者洪素津台北4日電）藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊卻得流感併發肺炎離世。有消息傳出「S媽」黃春梅今天返台，大批媒體在機場守候但始終沒看到她的身影，小S晚間透過經紀人表示，返台時間不對外公開。

大S在日本因病驟逝讓不少粉絲錯愕難以置信，原有消息傳出大S的母親黃春梅今天先行返台，也吸引大批媒體在機場守候，不過直至晚間仍未看到黃春梅的身影。

先前黃春梅曾透過王偉忠對外表示，不希望媒體在機場搶拍，「能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，盼大家一起完成大S的心願。」

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因此今天在機場守候的媒體也維持自律，在現場拉起紅龍規劃合適的拍攝位置，只是到晚間為止並未見到S媽的身影。

小S則透過經紀人在晚間發表聲明，表示非常感謝現場媒體的配合，「由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。」並透露如有後續安排，會再另行通知。（編輯：龍柏安）1140204

#大S
#日本
#王偉忠
#小S
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