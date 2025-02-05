大S骨灰回家了 家屬聲明：不舉辦告別式

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（中央社記者洪素津台北5日電）藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊卻得流感併發肺炎離世。今天媒體報導大S骨灰在家人相伴下搭私人飛機從松山機場抵台，家屬晚間透過聲明表示，大S已平安到家，且將不舉辦告別式。

大S在日本因病驟逝讓不少粉絲錯愕難以置信，原有消息傳出大S的母親黃春梅昨天要先行返台，也吸引大批媒體在機場守候，不過黃春梅並未在機場現身。

今天有媒體報導，大S骨灰已於下午3時左右抵達台灣，在家人小S、母親、具俊曄、許雅鈞的陪同下搭乘VistaJet的私人包機回台灣。

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晚間家屬透過經紀人發表聲明：「感謝媒體朋友在寒冷的天氣等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮。」

聲明中並強調，家屬將不會幫大S舉辦告別式，「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」（編輯：龍柏安）1140205