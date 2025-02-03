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大S徐熙媛猝逝 汪小菲抵台：她永遠是我的家人

2025/2/3 19:21（2/3 19:51 更新）
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藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日過世。大S前夫汪小菲（圖）3日搭機飛抵桃園國際機場，走出候機室時神情哀傷。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月3日
藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日過世。大S前夫汪小菲（圖）3日搭機飛抵桃園國際機場，走出候機室時神情哀傷。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月3日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世。大S的前夫汪小菲今天下午從泰國飛抵台灣，他指出，「求你們多說她一些好話，（她）永遠是我的家人」。

徐熙媛春節期間赴日旅遊，她因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。

汪小菲下午搭乘長榮航空BR212航班自泰國曼谷飛抵桃園國際機場，他走進入境長廊時神情哀傷，見到守候媒體採訪，眼眶泛紅的他彎腰深鞠躬。他起身後表示，「求你們多說她一些好話」。

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對於記者詢問目前狀況等問題，汪小菲沒有回應。他搭乘商務中心電動車輛離開時說，「（她）永遠是我的家人」。

昨晚網路盛傳大S死亡訊息，今天上午她的妹妹小S徐熙娣透過經紀人回應表示，「我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。（編輯：戴光育）1140203

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世。大S前夫汪小菲（圖）3日下午從泰國飛抵台灣，見到守候媒體採訪，眼眶泛紅的他彎腰深深鞠躬。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月3日
藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世。大S前夫汪小菲（圖）3日下午從泰國飛抵台灣，見到守候媒體採訪，眼眶泛紅的他彎腰深深鞠躬。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月3日
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