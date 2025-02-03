大S徐熙媛猝逝日本 徐媽媽懇求別在機場搶拍
2025/2/3 16:01（2/3 16:20 更新）
（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S（徐熙媛）得流感併發肺炎離世，享年48歲。徐媽媽委託資深電視製作人王偉忠對外表示，感謝大家對大S的關心，目前因要帶大S回台，一家人仍在日本辦手續，希望屆時回台大家不要在機場搶拍。
藝人小S（徐熙娣）對外證實，姊姊大S春節赴日旅遊得流感併發肺炎離世。今天王偉忠受大S母親之託對外說明，徐媽媽表示，感謝大家關心大S，「在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒」。
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徐媽媽說：「因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。」
最後，徐媽媽表示，「熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險」，因此懇請各位，「能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望」。（編輯：張雅淨）1140203
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