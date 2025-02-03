港媒對大S去世感震驚 頭條重點報導

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（中央社記者張謙香港3日電）台灣藝人「大S」徐熙媛因感染流感併發肺炎離世，消息傳來，香港媒體深感震驚，各大報紙及網媒的即時新聞都以頭條方式報導，並指部分中國大陸及香港藝人對其離去感到悲痛及難受。

中午左右，香港各大媒體引述台灣媒體的報導，指徐熙媛在日本旅遊期間，因為感染流感併發肺炎離世，這則新聞在明報網站一直是「編輯推介」單元的頭條新聞，標題是「大S猝逝、日本火化骨灰帶返台灣、具俊曄喪妻後悲痛發聲」。

在知名財經報紙信報的網站上，徐熙媛的死訊在熱門新聞單元成為最多人閱讀的消息，標題是「台灣藝人『大S』徐熙媛感染流感併發肺炎離世、終年48歲」；「香港01」網站也以頭條方式報導徐熙媛逝世的消息。

星島日報網站的報導形容徐熙媛是「無預警爆出噩耗」，並指2010年與徐熙媛合作演出「泡沫之夏」的中國大陸藝人何潤東和黃曉明都發表聲明，對其離世表示遺憾。

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據轉述，何潤東感謝徐熙媛「在娛樂圈給過大家很多歡樂」，也留下很多作品；黃曉明在微博表示：此刻還是在震驚心痛之中，無法接受這個噩耗，真的很難受。

報導表示，2008年在電影「保持通話」中飾演徐熙媛弟弟的陳家樂，對她的去世表示很突然，並說徐熙媛是「一個好專業、好有才華嘅（的）藝人」，對其離世表示惋惜，也期望她的家人「可以堅強面對呢（這）個時刻」。（編輯：邱國強）1140203