大S過世 中國媒體大舉報導日本流感嚴重

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（中央社記者邱國強台北3日電）藝人大S在日本因流感猝逝，不但在中國衝上熱搜榜首，中國媒體更大舉報導日本流感的嚴重性，使「日本流感」連帶進入熱搜前10名。中國旅遊業者表示，此事目前尚未衝擊陸客赴日旅遊意願，但不少人都會詢問日本流感的嚴重性。

鑑於大S（徐熙媛）在中國的高知名度，她猝逝的消息今天被證實後即在中國網路迅速熱傳。而由於大S是在日本感染流感而死亡，中國媒體以大篇幅報導日本流感1月以來嚴重流行的現況，使「日本流感到底有多嚴重」和大S猝逝同樣衝上熱搜排行榜前10名。而「日本流感缺藥」的消息也受到中國網友熱議。

觀察中國媒體對日本流感的報導，較多數是彙集日本媒體先前就已披露的訊息。例如紅星新聞就引用新華社報導，指日本厚生勞動省1月9日表示，2024年12月最後一週，日本入冬以來全國定點醫療機構報告的流感患者人數達31.8萬人，不但首度超過30萬人大關，更是上一年同期的3倍多，且創下1999年採用現行統計方法以來的最高紀錄。

其他媒體則引述央視報導，指日本自2024年12月下旬流感患者人數創下新高後，一些醫院和藥店受部分醫療機構過度囤購藥品造成庫存分布不均等因素影響，日前出現流感藥品短缺的情況。

較新的報導內容則提到，據日本國立感染症研究所1月31日公布數據，自2024年9月2日至2025年1月26日，日本國內累計流感病例據推算已達到約952.3萬人，約占日本人口的7.7%。

在中國網路上，「日本流感缺藥」也成為網友熱議焦點，在部分網路寫手刻意強調下，日媒先前拍攝的藥局缺貨照片在網路上熱傳，不少中國網友紛紛表示「日本也缺藥呀」、「中日難兄難弟呀」、「看來沒法托人買藥了」；有網友則說，流感「全球都有，誰也別說誰，誰也別笑誰」。

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日本流感嚴重是否影響中國遊客赴日旅遊意願？一名北京旅遊業者向中央社表示，從今早大S猝逝消息傳出後到下午，諮詢、辦手續、購票的赴日旅遊人數並沒有什麼變化。由於年假接近尾聲，儘管赴日旅遊高峰已過，但並沒有因大S及流感等議題而出現明顯下滑，更無法與王星事件衝擊泰國旅遊意願相比。

但這名業者表示，在諮詢赴日旅遊的中國民眾中，詢問日本流感疫情現況的比重明顯增加，其中多半詢問「現在去妥不妥當」、「保險有沒有問題」、「要帶些什麼藥」，甚至「和中國前一波（流感）比起來怎麼樣」等問題，不一而足。（編輯：張淑伶）1140203