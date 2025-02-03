黑人、黃曉明悼念大S 林志玲：永遠記得她的美好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津、王心妤台北3日電）藝人大S（徐熙媛）春節赴日旅遊，得流感併發肺炎離世。黃曉明等藝人都表達難過，林志玲透過經紀人表示惋惜，會永遠記得大S的美好；黑人與范瑋琪夫婦則說：「我們會永遠記得她。」

林志玲透過經紀人對中央社記者表示， 大S 徐熙媛（大S） 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲

家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚

1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲

戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等

主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、康熙來了、大小愛吃等 看更多 關閉 離世令人震驚與惋惜，她的獨特氣質和才華陪伴大家度過無數時光，無論是精湛演技或是真摯而堅定的人生態度都令人印象深刻，「願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

黑人（陳建州）與范瑋琪都是大S的好友，他們對中央社記者表示，「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她。」

中國男星黃曉明曾與大S合作演出偶像劇「泡沫之夏」，他在社群平台微博發文表示，仍在震驚心痛中，無法接受噩耗，並以劇中名字「夏沫」稱呼大S說道：「戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。」

透過 Google News 追蹤中央社

黃曉明表示，大S眼裡的光無論何時都像角色一樣強大和倔強，善良和仗義也像女俠一樣，讓他心懷感恩，「聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

曾與大S合作演出偶像劇「流星花園」的朱孝天則感嘆，「唉...晴天霹靂」，並加上合掌手勢符號。（編輯：張雅淨）1140203