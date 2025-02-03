大S徐熙媛「流星花園」杉菜深植人心 與具俊曄愛情故事蔚為話題

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（中央社記者王心妤台北3日電）藝人大S（徐熙媛）因得流感併發肺炎過世，享年48歲。她在17歲就出道，橫跨綜藝、唱片和影劇圈，詮釋台版「流星花園」杉菜一角深植人心，戲外與韓國男星具俊曄的愛情也是佳話。

大S 徐熙媛（大S） 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲

家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚

1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲

戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等

主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、大小愛吃等 看更多 關閉 在17歲時跟妹妹小S（徐熙娣）組成女子團體S.O.S出道，並以歌曲「十分鐘的戀愛」一炮而紅，但因經紀約關係，她跟小S再以ASOS轉戰主持界，兩人主持電視節目「我猜我猜我猜猜猜」和「娛樂百分百」，雖然長相甜美，不過說話辛辣又搞怪，奠定獨特的主持風格。

大S接著轉戰戲劇圈，與男子偶像團體F4合演改編日本漫畫的偶像劇「流星花園」，飾演女主角「杉菜」，這也成為她生涯的代表角色。因外型姣好加上演技不俗，大S陸續演出偶像劇「轉角＊遇到愛」、「泡沫之夏」，並跨足電影圈演出「詭絲」、「保持通話」等，風格百變。

電影「詭絲」獲選2006年坎城影展唯一台灣代表，男主角張震（左）、女主角大S（右）出席「2006坎城影展行前記者會」。（中央社檔案照片）

「 大S」徐熙媛（左）2010年3月29日宣傳科幻動作片「未來警察」。（中央社檔案照片）

戲外的大S生活同樣精彩，她在年輕時就分享許多美容偏方，被譽為「美容大王」。由於年輕時就出道，大S的愛情史也是各界關注焦點，她跟周渝民、藍正龍、黑人（陳建州）都曾交往，但2010年閃嫁中國富商汪小菲，婚後育有1子1女，兩人於2021年離婚。

大S在2022年3月突然宣布與韓國男團「酷龍」成員具俊曄結婚，兩人年輕時曾交往但因故分手，而具俊曄得知大S離婚後主動致電聯絡，重新牽起這段緣分。

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當時具俊曄表示，「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」大S也發文回應，「人生無常，我珍惜當下的幸福。」這段相隔多年又復合的愛情掀起熱烈討論，「20年不變的電話號碼」也成為流行話題。

大S近年專注家庭生活，幾乎沒有公開露面，不少人期待她復出演戲或主持節目。不料大S在春節期間赴日旅遊因流感併發肺炎過世，未來只能在過往作品回顧她的身影。（編輯：張雅淨）1140203

大S（左）與韓國音樂人具俊曄（右）2022年3月閃婚，兩人接受雜誌訪問分享戀愛心情。（VOGUE雜誌提供）