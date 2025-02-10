網傳樹葬後骨灰須挖出焚化 北市殯葬處：不可能

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）藝人大S過世，家屬擬以樹葬方式處理後事，但有媒體報導，樹葬後仍要將骨灰挖起來丟進焚化爐燒掉。台北市殯葬處表示，環保葬骨灰經處理可自然分解，不可能也不需要再挖出。

有媒體報導不具名殯葬業者說法，指骨灰埋在土裡會和雨中的酸結合，變成固體的碳酸鈣結塊，所以為了讓樹葬的土地可以重複利用，2年後仍要再將骨灰挖起來，丟進焚化爐燒掉。

台北市殯葬管理處今天說明，環保葬的骨灰是經火化後再研磨，以更小的分子狀態埋入土壤或拋灑於海中，透過自然的生物分解作用，讓骨灰中的礦物質逐步融入土壤，最終與自然合而為一。

針對樹葬處理方式，殯葬處指出，台北市有富德公墓詠愛園及落羽之丘2大樹葬園區，皆劃分不同區域輪流使用，單一區域滿葬時就會進入約2年的養護期，每個月定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土以幫助骨灰分解，絕對不可能也不需要將已下葬的骨灰再挖出。

殯葬處表示，環保葬是將往生者骨灰以更自然、簡樸的方式回歸大地，台北市從民國92年開始試辦以來，已服務近6.4萬名先行者，近幾年每月約受理800件申請。

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至於骨灰究竟能否自然分解，自然科補教老師李行指出，骨灰碰上酸雨會形成名為碳酸鈣的白色沈澱物，也就是貝殼及大理石的主要成分，不僅不溶於水，更無法作為植物的養分。

李行說，靠著噴灑溶磷菌，骨灰確實能變成含氮化合物，讓植物吸收再利用，不過如此一來就難以說是「塵歸塵、土歸土」，而屬人為。（編輯：方沛清）1140210