北市一殯拆銜牌 大批歌迷曾在此送行鄧麗君

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市立第一殯儀館今天象徵性拆除景行廳銜牌；近60年來一殯送走多位政商名流，如前監察院長于右任、亞洲歌姬鄧麗君等，一殯今天功成身退。

根據北市殯葬處資料，日治時期，台北市役所改建原本的台北葬儀堂，成為當時第一家公立殯儀館，位置約在現在的林森公園，主要服務當時在台日本人，火葬文化也隨之傳入。

殯葬處說，即便如此，當時民眾還是多在自家辦喪事，找地方土葬，只有窮苦人家才簡單拜一拜就火化；後來北市人愈來愈多，土地稀缺，火化需求大增，北市決定興建市立殯儀館。

地點一度選定為靠近如今的國父紀念館處，但遭居民抗議，時任行政院長陳誠批示要建在更遠的郊區，最後，1964年在民權東路與松江路交界處的下埤頭地區，蓋了「台北市殯儀館」，是日治後北市首家公營殯儀館，也就是一殯的前身。

一殯曾送走前監察院長于右任，還有前副總統陳誠；1978年「台北市殯儀館」正式更名為「台北市第一殯儀館」。

不少政商名流都在一殯走完人生最後一哩路，包含「永遠的軍中情人」鄧麗君，近百名媒體、無數歌迷為她送別，當時的台北市長陳水扁、行政院新聞局長胡志強到場致哀，三軍派代表謁靈，場面盛大、肅穆哀戚。

而近年來，許多演藝圈重量級人物的終點站也落腳一殯，如秀場一哥賀一航、草根金鐘獎視帝龍劭華、資深藝人「東區羅姊」羅霈穎等；另外，台灣首例成功連體嬰分割手術的哥哥張忠仁告別式也在此地。

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一殯60年「送往迎來」，背負生命的重量、親屬的不捨、政商要人致意默哀，也見證樹葬、花葬等環保殯葬方式的興起，還有北市殯葬處首創線上告別式等；隨著都市發展，周邊蓋出一棟棟住宅與商業大樓，信仰重鎮行天宮毗鄰而起，一殯的區位已不符合都會精華區。

由於殯葬業者集中一殯周遭，影響房價、出殯儀式時的噪音與交通干擾等，使居民與業者衝突，加上一殯設備老舊，治喪量能又無法負荷人口老化衍生的死亡數，廢除音量漸大，之後確定除役。（編輯：張銘坤）1130612