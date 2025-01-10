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穿越時空相會鄧麗君 雲林18日音樂會演繹經典歌曲

2025/1/10 14:15（1/10 15:21 更新）
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「穿樂時空-鄧你來相會」音樂會18日將在雲林表演廳登場，即日起開放索票。雲林縣政府文化觀光處10日舉辦宣傳記者會。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月10日
「穿樂時空-鄧你來相會」音樂會18日將在雲林表演廳登場，即日起開放索票。雲林縣政府文化觀光處10日舉辦宣傳記者會。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月10日
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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）「穿樂時空-鄧你來相會」音樂會1月18日晚間在雲林表演廳登場，交響樂團搭配歌手，將演繹近30首鄧麗君經典歌曲，要讓現場觀眾穿越時空與鄧麗君相會，即日起開放索票。

雲林縣文化觀光處今天舉辦宣傳記者會，18日晚間7時將在雲林表演廳開演，邀請有小鄧麗君封號的張瀞云、創作男歌手許書豪及南台灣交響樂團演繹鄧麗君的經典歌曲。

雲林縣長張麗善致詞表示，為了紀念雲林女兒鄧麗君，縣府2020年訂定1月29日為鄧麗君日，年年舉辦紀念活動，今年除了「穿樂時空-鄧你來相會」，1月24日晚上則在褒忠鄉鄧麗君出生地文化園區，舉行「鄧麗君72紀念音樂會」免票入場。

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雲林文觀處長陳璧君表示，「鄧你來相會」音樂會邀張瀞云演唱，甜美的歌聲彷彿鄧麗君再現；許書豪則融入R&B、中國風，唱出新世代風格；南台灣交響樂團帶來膾炙人口的經典歌曲交響樂，要讓現場觀眾穿越時空，與鄧麗君相會。

文觀處指出，相關索票方式均已公告在文觀處臉書及官網，即日起開放索票，索完為止。（編輯：郭諭儒）1140110

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「穿樂時空-鄧你來相會」音樂會18日將在雲林表演廳登場，10日舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善（圖）出席致詞。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月10日
「穿樂時空-鄧你來相會」音樂會18日將在雲林表演廳登場，10日舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善（圖）出席致詞。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月10日
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