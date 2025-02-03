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大S徐熙媛過世
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大S徐熙媛病逝享年48歲 小S：這輩子很開心成為姊妹

2025/2/3 11:03（2/3 11:18 更新）
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圖為藝人大S徐熙媛（前）2017年出席在台北出席化妝品專櫃開幕記者會。（中央社檔案照片）
圖為藝人大S徐熙媛（前）2017年出席在台北出席化妝品專櫃開幕記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪素津台北3日電）藝人大S（徐熙媛）和妹妹小S（徐熙娣）全家人過年到日本旅遊，大S在旅遊期間感染流感，最後併發肺炎離世，享年48歲。小S透過經紀人悲痛表示，這輩子很開心和大S成為姊妹。

昨晚網路盛傳大S

徐熙媛（大S）

  • 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲
  • 家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚
  • 1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲
  • 戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等
  • 主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、大小愛吃等
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死亡訊息，消息傳了一晚未被證實，今天稍早她的妹妹小S透過經紀人證實，大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世。

小S透過經紀人表示，「我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。（編輯：張雅淨）1140203

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