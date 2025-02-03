大S流感併發肺炎過世 醫：青壯年最怕3併發症 呼吸困難速就醫

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（中央社記者曾以寧台北3日電）藝人大S徐熙媛春節期間在日本旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲。醫師提醒，流感症狀與一般感冒不同，青壯年最擔心併發心肌炎、病毒性敗血症或病毒性肺炎，嚴重恐造成「白肺」。

小S徐熙娣今天上午透過經紀人證實 大S 徐熙媛（大S） 1976年出生於台北，2025年病逝，享年48歲

家庭：2010年與汪小菲結婚，2021年離婚，兩人育一子一女。2022年與昔日曾交往的「酷龍」成員具俊曄再婚

1994年與妹妹徐熙娣（小S）共組雙人女子團體S.O.S出道，1995年以「十分鐘的戀愛」走紅歌壇，成為代表歌曲

戲劇作品：流星花園、戰神、轉角＊遇到愛、泡沫之夏等

主持節目：我猜我猜我猜猜猜、娛樂百分百、大小愛吃等 看更多 關閉 死訊，震驚各界。

中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天告訴中央社記者，一般來說，流感和一般感冒的臨床表現不太一樣，除了呼吸道症狀，還會有倦怠、四肢無力、肌肉痠痛、骨骼痠痛的症狀。

黃高彬指出，感染流感後，若開始出現呼吸困難、心跳變快，或是精神沒辦法注意力集中、會頭昏到不行的狀況，就要特別注意，盡快就醫，以免演變成重症。

流感併發重症死亡的高風險族群，為65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人。黃高彬說明，65歲以上長者通常有共病症，而這些慢性病可能讓病毒感染變嚴重；小孩子則是感染後，病毒量會比成人還要大，相對小孩子就會更不舒服，因此應盡快就醫。

青壯年得流感，黃高彬說，最怕的就是併發心肌炎，尤其若有心臟病史，併發心肌炎機率就比較高；此外若併發病毒性敗血症、病毒性肺炎，病毒量會比較大，加上年輕人免疫反應比較強，若造成很多「細胞素」，就會回過頭傷害自己身體，造成急性呼吸窘迫症候群，這種情況就會造成「白肺」，整個肺部照X光都呈現白色。

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根據疾管署資料，國際上北半球流感自去年12月以來活動度迅速上升，其中鄰近國家及地區中，香港疫情上升，中國、日本及韓國處高點，新加坡則持平；歐洲及北美洲國家亦處高點。

黃高彬提醒，今年國外流感疫情比台灣還要嚴重，最近若要出國旅遊，尤其前往日本等疫情較嚴重地區，最好隨身攜帶抗病毒藥物，確認感染，就趕快吃服用。尤其現在有單次使用型的抗病毒藥物，可讓病毒量在2天內大幅下降，呼籲民眾出國前先查看前往地區的疫情狀況。（編輯：陳政偉）1140203

圖為日本官方公佈流感（藍線）及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）（橘線）疫情變化。（疾管署提供）