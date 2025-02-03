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大S流感併發肺炎過世 醫：青壯年最怕3併發症 呼吸困難速就醫
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春節旅遊流感恐再升溫 醫憂流行期還看不到盡頭

2025/2/3 12:42（2/3 13:13 更新）
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春節天氣晴朗，民眾把握機會出遊走春，人群接觸增加可能使流感升溫，醫師提醒，台灣流感流行期還看不到盡頭，呼籲高風險民眾儘速施打疫苗。（中央社檔案照片）
春節天氣晴朗，民眾把握機會出遊走春，人群接觸增加可能使流感升溫，醫師提醒，台灣流感流行期還看不到盡頭，呼籲高風險民眾儘速施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北3日電）藝人大S因流感重症猝逝日本，日韓等鄰國疫情持續，不少民眾春節在國內外旅遊，人群接觸頻繁促使流感傳播，醫界人士今天分析，台灣流感流行期何時結束難以預測，呼籲高風險民眾施打疫苗獲得保護力。

大S徐熙媛春節期間赴日本旅遊因流感併發肺炎過世，享年48歲。「這是罕見案例」，台大醫院小兒部主治醫師黃立民上午告訴中央社記者，以臨床經驗與數據分析，這個年紀的成年人身體不錯，流感併發肺炎與免疫力有關，或許暗示了個案的免疫力不如一般健康女性。

農曆春節，民眾南來北往返鄉、走春、出國旅遊，可能造成流感疫情升溫，黃立民說，過去經驗是過年結束後流感疫情開始下降，但是今年比較難說，「免疫負債與免疫竊盜始終困擾我們」，再加上鄰近國家持續流行流感，台灣流行期何時結束，已經無法靠過往經驗預測。

黃立民提到，台灣今年流感疫情有2項不利因素，第1項是第1波疫情還看不到盡頭。一般而言，台灣流感疫情流行期是每年12月至隔年2月，雖然2月至5月會有第2波疫情，但規模與第1波疫情相比會小很多。今年最壞的狀況就是第1波沒有明顯下降，緊接著第2波就到來。

第2項不利因素是目前社區內僅1種流感病毒型別活躍。黃立民說，往年流感疫情期間，社區內都是同時流行2種流感病毒型，但如今第2型還沒來，疫情就已經亂七八糟，擔心第2型流感病毒隨時會參一腳，因此還沒有接種流感疫苗的民眾儘速施打，尤其重症高風險族群。

今年元旦起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種者施打，至疫苗用罄為止。衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧說明，本季公費流感疫苗採購量約678萬劑，目前約剩20萬劑。依實驗室監測資料，社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季流感疫苗株相符。

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今年春節連假長，不少人出國旅遊。中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，今年國際疫情較嚴重，加上流感有2到5天的潛伏期，較擔心旅遊返國的民眾傳染給家人，這週要密切觀察，是否有就診人次突然增加的狀況。

據疾管署統計，國內類流感門急診就診人次於今年第3週達14萬4362人次，第4週達16萬2352人次，較第3週上升12.5%。第5週因逢農曆春節連假，多數門診休診，門急診就診人次8萬8889人次，疾管署預期春節連假後，就診人次將上升1至2週，人次可能達1萬至18萬人次。（編輯：陳清芳）1140203

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