大S驟逝 醫師籲警覺流感重症、使用抗病毒藥物

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（中央社記者李先鳳、趙麗妍台北3日綜合報導）藝人大S流感併發肺炎在日本猝逝，引發流感重症的高度關注。醫界人士今天說，流感不是一般感冒，有呼吸困難等情況要警覺，必要時可用抗病毒藥物降低重症風險。

門諾醫院急診室主任鄧學儒今天透過新聞稿表示，流感雖被視為「重感冒」，併發症可能致命，尤其是肺炎、心肌炎及腦炎等嚴重併發症。年輕人罹患流感後若合併心肌炎等器官嚴重發炎，也可能導致猝死。

李綜合醫院胸腔內科醫師黃朝新也透過新聞稿說，「流感不是感冒」，是一種急性病毒性呼吸道疾病，台灣過去的流感病例，大約從11月開始逐漸增加，尤其春節期間，民眾返鄉、出遊，沒有做好防護措施，很容易就會遭受感染。

流感常見症狀包括高燒、全身倦怠、肌肉痠痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕及咳嗽，部分患者也可能腸胃不適。鄧學儒說，春節期間急診人數增加，除了流感，還有不少腸胃炎病例，部分症狀如發燒、倦怠、噁心嘔吐與流感相似，需透過接觸史及呼吸道症狀進行判別。

多數流感患者可自行痊癒，但免疫力低下者、年長者及幼童為重症高風險族群，鄧學儒建議，及早使用克流感等抗病毒藥物。目前政府已經擴大公費克流感的使用範圍，也有自費藥物可供民眾選擇。

鄧學儒說，流感輕症患者應盡量在家休息，補充水分、清淡飲食，並遵循醫囑服藥。但若症狀2、3天後未見改善，出現呼吸困難、氣喘無法進食、頻繁嘔吐、精神不濟、嗜睡或意識模糊、高燒不退、活動力顯著下降等症狀應盡速就醫，以及早排除肺炎、心肌炎或腦炎等嚴重併發症。

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黃朝新提醒，不要以為年輕就忽略疫苗的重要性，還沒打流感疫苗的民眾，應及早接種，建議50歲以上的民眾更應施打。今天許多民眾就診，至少就有2起快篩後確診流感，還有多起疑似感染症狀。

面對流感高峰期，醫師們呼籲民眾保持良好個人衛生習慣，出入公共場所要常洗手、佩戴口罩，可接種流感疫苗，降低感染及重症風險。（編輯：陳清芳）1140203