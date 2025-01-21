類流感就診近10年新高 30多歲男併肺炎住院3週逝

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（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部疾管署今天表示，12至18日類流感門急診就診共約14.1萬人次，為近10年同期最高；新增6例死亡中，北部30多歲男有免疫低下病史，就醫時已肺炎，加護病房治療3週仍過世。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，1月12至18日類流感門急診就診約14萬1000餘人次，為近10個流感季同期最高，與前週相較大致持平，整體疫情仍呈上升趨勢。另外，14至20日新增64例流感併發重症，感染型別以H1N1為多；另新增6例死亡，感染型別均為H1N1。

死亡病例部分，防疫醫師林詠青指出，其中較年輕個案為，北部30多歲男性，有免疫低下病史，沒有接種本季流感疫苗，因咳嗽、呼吸喘就醫，檢查發現已有肺炎狀況，經轉到加護病房，給予流感抗病毒藥物治療，但住院3週肺炎持續惡化，併發敗血性休克，不幸過世。

重症個案部分，林詠青說，有北部6個月以上、未滿1歲女嬰，1月中旬出現咳嗽、流鼻水症狀，且後續出現嗜睡、食慾及活動力下降，就醫發現血氧偏低，檢查發現染B型流感且有肺炎狀況，為感染流感併發肺炎，轉加護病房、給予抗病毒藥物，目前已住院10餘天，還在加護病房觀察治療中。

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流感疫情走勢，疾管署發言人曾淑慧表示，近期整體流感疫情呈現上升趨勢，預估春節過後會達疫情高峰，屆時單週就診上看15萬人次；目前流感疫苗尚餘約30萬劑，提醒高風險者盡快接種。

疾管署統計，截至20日止，公費流感疫苗接種數約628.3萬人次，疫苗使用率約95.4%，低於去年同期643.9萬人次；但近期打氣持續熱絡，自1月1日開放全民接種以來，至20日已接種約49.4萬人，為去年同期近4倍，其中1月14日單日接種3萬5182人，亦再創新高。不過全國65歲以上長者流感疫苗接種率為46%，尚未達接種目標。（編輯：陳政偉）1140121