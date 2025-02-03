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大S過世引發媒體關注 NCC籲避免侵入式採訪

2025/2/3 21:22（2/3 22:24 更新）
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藝人大S徐熙媛春節赴日旅遊，因流感併發肺炎離世。圖為大S2015年出席金曲獎星光大道。（中央社檔案照片）
藝人大S徐熙媛春節赴日旅遊，因流感併發肺炎離世。圖為大S2015年出席金曲獎星光大道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北3日電）藝人大S徐熙媛春節赴日旅遊，因流感併發肺炎離世，享年48歲，多家媒體報導逝世新聞，引起民眾關注討論。NCC今天呼籲，製播名人逝世新聞時，應尊重家屬感受，避免過度渲染，應依據新聞自律執行綱要，避免「侵入式」採訪。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書發文表示，製播名人逝世新聞時，應尊重家屬感受，避免過度渲染，請媒體工作者一起遵守規範，展現專業與自律。

NCC呼籲，媒體報導避免「侵入式」採訪與拍攝、過度呈現令人驚懼的畫面，並抱持同理心，尊重家屬感受，避免造成二次傷害。（編輯：林家嫻）1140203

#NCC
#大S
#徐熙媛
#國家通訊傳播委員會
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