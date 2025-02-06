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蔡康永思念大S書展哽咽 感謝吉本芭娜娜作品給力量

2025/2/6 16:30（2/6 16:42 更新）
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日本作家吉本芭娜娜新書「吹上奇譚」分享會6日在2025台北國際書展舉行，作家蔡康永（圖）應邀與談，朗讀時一度情緒激動、哽咽拭淚。中央社記者徐肇昌攝 114年2月6日
日本作家吉本芭娜娜新書「吹上奇譚」分享會6日在2025台北國際書展舉行，作家蔡康永（圖）應邀與談，朗讀時一度情緒激動、哽咽拭淚。中央社記者徐肇昌攝 114年2月6日
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）藝人大S（徐熙媛）日前驟逝，好友蔡康永今天強忍悲痛出席台北國際書展活動一度哽咽落淚，他感謝日本作家吉本芭娜娜作品給他力量，告訴他「這麼瘋狂思念一個人不是丟臉的事」。

人氣日本作家吉本芭娜娜今天帶著新書「吹上奇譚」參與書展，以「有特殊意義的人們」為題，與蔡康永對談成為活動焦點，不僅聽眾塞爆主題廣場、二樓也站滿人潮。

大S春節期間赴日旅遊卻得流感併發肺炎驟逝。今天蔡康永戴著帽子，並以一身黑造型凝重現身。他表示，個人著作在日本發行時，吉本芭娜娜曾替他寫序，還出席在日對談會，「她在台北出書，我覺得終於能夠回報她，這是我為什麼在這裡的原因。」

在為講座引言時，蔡康永分享了吉本芭娜娜年輕時創作的經典中篇小說「月影」，哽咽地說，故事描述人在面對重大失去後，如果非常想念這個人時，有什麼辦法能再見到對方，後來主角遇到一名女巫，告訴她在特定時間到橋邊，就有機會看到失去的人，有天真的在薄霧裡看見戀人向她招手道別。

蔡康永在現場邊落淚、邊為聽眾朗誦片段，表示這是他第1次在台灣朗讀小說，認為吉本芭娜娜小說與其他作品不同，會把人們需要安慰的事，埋在真實生活裡。

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蔡康永說：「不管我們以什麼狀態失去這個人，就算想念對方想到快要瘋掉，在芭娜娜小說裡，都可以看到跟你一樣瘋狂的人，做同樣的行為，知道這麼瘋狂思念一個人不是丟臉的事情。」

吉本芭娜娜在講座裡似乎也在安慰蔡康永，她說，常常看到人上了年紀後，會一一失去生命裡重要的人，如好友、父母等，感覺上了年紀似乎一點好事都沒有，只有不斷經歷失去，「但我把這些生命珍貴的相遇，視為開在心裡的花圃，而這個花圃會愈來越繁盛。」在尾聲時，吉本芭娜娜特別拍拍蔡康永的肩膀、擁抱他，相當溫柔。（編輯：龍柏安）1140206

作家蔡康永（左）6日下午在2025台北國際書展出席日本作家吉本芭娜娜（左2）新書「吹上奇譚」分享會，雙方對談交流。中央社記者徐肇昌攝　114年2月6日
作家蔡康永（左）6日下午在2025台北國際書展出席日本作家吉本芭娜娜（左2）新書「吹上奇譚」分享會，雙方對談交流。中央社記者徐肇昌攝　114年2月6日
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