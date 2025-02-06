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卓榮泰參觀台北國際書展 以實際行動支持出版

2025/2/6 18:45（2/6 19:31 更新）
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2025台北國際書展4日至9日在世貿1館舉行，行政院長卓榮泰（前右2）6日下午前往參觀，並在讀書共和國攤位暢談漫畫書。中央社記者吳家昇攝　114年2月6日
2025台北國際書展4日至9日在世貿1館舉行，行政院長卓榮泰（前右2）6日下午前往參觀，並在讀書共和國攤位暢談漫畫書。中央社記者吳家昇攝　114年2月6日
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（中央社記者邱祖胤台北5日電）行政院長卓榮泰今天前往參觀台北國際書展，以實際行動支持出版。

卓榮泰依序參觀中小學生讀物選介主題館、義大利主題國館、聯經出版、城邦文化、時報文化、讀書共和國等展位，聽取各出版社解說，了解國內外出版產業現況與趨勢。

卓榮泰第1站先到中小學生讀物選介主題館，他特別從精選書單中挑選50本書籍，致贈墾丁國小鵝鑾分校學生，由該校主任楊景仰代表受贈。卓榮泰同時代表行政院致贈圖書兌換券給小朋友，由該校四年級學生余韋霆、6年級學生詹梓欣代表受贈，希望藉此鼓勵孩子們依照自身興趣選擇喜愛的書籍。

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卓榮泰鼓勵現場學童多多閱讀，也歡迎民眾踴躍前來台北國際書展購買好書，沉浸書展的文化饗宴。

緊接著卓榮泰參觀義大利主題國館，義大利經濟貿易文化推廣辦事處龍博文（Marco Lombardi）代表特別向他介紹限量版法拉利聖經「Il Fascino Ferrari」一書，書中記載法拉利的光榮歷史，仿法拉利汽車材質的包裝及質感，讓人感受義大利工藝之美。（編輯：李亨山）1140206

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