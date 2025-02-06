關注多元性別 吉本芭娜娜：找回與生俱來的靈魂

（中央社記者葉冠吟台北6日電）日本作家吉本芭娜娜小說裡常關注多元性別，代表作「廚房」裡，跨性別更成為關鍵角色。今天她在書展分享，如何找回與生俱來的靈魂與真實聲音，就是我們的人生。

吉本芭娜娜今天在台北國際書展舉辦「吹上奇譚」新書分享會，與台灣知名主持人蔡康永對談。

談到多元性別議題，吉本芭娜娜表示，她在養兒育女過程中深信一件事，那就是每個人的個性在出生那刻、甚至在媽媽肚子裡就已確定，「但我們與生俱來的靈魂與真實聲音，在接觸社會後，被扭曲、掩蓋，如何找回原本重要的靈魂聲音，就是我們的人生。」

因此，吉本芭娜娜認為，在尋找個人靈魂與真實聲音過程中，發現自己喜歡同性，或喜歡扮男裝或女裝，發現自己真實的性別性向時，就應勇敢去面對。社會裡總習慣想排除、壓抑那些與多數大眾不同的聲音，「但至少在我書寫的小說裡面，可以給這樣的存在提供一些勇氣」。

蔡康永分享，他作為同志，這就是他的生活。全世界有很多優秀的訪談節目主持人是同志，或許是因為他們從小就發現「世界長得跟表面所說的樣子不一樣」，心裡有很多疑問，為了要活下去，必須幫自己找很多說法，去對抗世界表面給他們的理由，思考是否有其他可能性。

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作為創作者，蔡康永也只能把這個處境當成幸運的來源，「如果沒有被逼到這樣的角落，很難每一秒都在面對這個不是為你而設計的世界」，所以他只能慶幸自己是這個處境中活下來的人，也會為遭遇困難者憂慮，「但這不是同志在歷史上第一次遭受打擊，所以就且戰且走。」

對台灣有深刻情感的吉本芭娜娜最後特別分享，她認為在日本、尤其東京，正在快速失去很多東西，但台灣仍保有心靈相對富足的生活，非常希望未來有機會多來台灣體驗，也盼在日本找回心靈的豐富。（編輯：李亨山）1140206