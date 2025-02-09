台北書展6天湧57萬人次 李遠：天氣很冷閱讀心很熱

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）台北國際書展今天閉幕，為期6天活動吸引57萬人次觀展，突破去55萬人次的紀錄。文化部長李遠表示，雖然這幾天天氣很冷，但支持閱讀、出版及書展的心卻很熱。

李遠同時宣布，明年書展主題國為泰國。

閉幕典禮傍晚在台北世貿中心主題廣場舉行，台北書展基金會董事長吳韻儀致詞表示，這次總共29國504家出版社參展，版權會議2031場、閱讀活動1126場；此外，總計有1268名講者參與，包括國外121名、國內1147名，展現滿滿的閱讀及出版能量。

李遠致詞表示，書展期間他用自己臉書（Facebook）發12篇文章，「我要證明一件事就是我們的文化預算被砍了很多以後，我們的活動會辦得更好，但這不表示說預算可以被砍」。

李遠表示，他在臉書陸續發布總統、行政院正副院長書單，發現網路上也開始有許多人分享書單，書展書單成為熱門話題，原來有這麼多人關心、支持出版。

李遠說，文化部今年發放的文化幣，民眾在書展6天內就使用1500萬元，同時間舉行的動漫展，3天期間也用了1500萬元，可知有許多少年輕人在使用文化幣，而且速度非常快。

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李遠也分享書展期間動人畫面，如「義大利主題國館」原來有一道空白的牆，原先是一個小朋友畫了一幅畫，想和眾多義大利精彩插畫家放在一起，他徵求工作人員同意，工作人員不但答應，還做了一個kids area看板，後來就開始貼了一堆小朋友的作品。

李遠說，義大利就是這麼一個沒有邊界、浪漫、歷史悠久的國家，對孩子的想像力從來都不會限制，這道牆壁代表書展，以及包括義大利主題國在內的各國人士所帶來的結果，「我們打開了邊界，用小孩子的眼睛看到這個世界無限寬廣」。（編輯：陳仁華）1140209