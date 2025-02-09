台北書展文學專門店 封德屏：拉近與讀者距離

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）2025台北國際書展今天閉幕，聯合多家文學出版社的「文學專門店」獲大型展位設計銀獎。文訊雜誌社長封德屏表示，希望能讓更多讀者在書展看到更多文學書，感受文學的力量。

封德屏接受中央社記者專訪表示，近年台北國際書展文學書區已成為特色，包括印刻文學、九歌、聯合文學、台灣文學館及「文訊、爾雅、洪範」聯合展位，一字排開，聲勢浩大。

其中「文學專門店」從由原本的文訊、爾雅、洪範3家老字號的文學出版社，今年再加入皇冠、新經典、左岸、東美等出版社，讓文學出版的力量更壯大。

封德屏說，「文訊」向來就是一個平台，有豐富的文學資料庫，有多元的雜誌專題企畫，透過書展的機會，讓這些文學出版社的讀者和作者交流。

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封德屏談到去年推出的「紀州庵出版學苑」邀請13名出版業界資深編輯主講，分享出版線上的知識與經驗，延續這樣的概念，這次「文學專門店」也邀請多名總編輯參與講座，分享及討論文學，吸引許多民眾前來聆聽。

封德屏表示，文學的門檻對許多人而言很高，但這次透過作家及文學出版社總編輯的分享，不但拉近民眾和文學的距離，也公開許多寫作的訣竅，對讀者而言很值得。（編輯：管中維）1140209