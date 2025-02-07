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義國「說故事大師」卡利談繪本 如音樂能一讀再讀

2025/2/7 16:17
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）義大利「說故事大師」、出版逾200本作品的大衛．卡利（Davide Cali）今天現身台北國際書展。他認為繪本如同音樂，能一讀再讀，提供溫暖的陪伴力量。

卡利身兼漫畫家、插畫家與童書作家，創作領域廣泛，涵蓋童書、成人與長者故事。截至2024年，他已出版逾200本書，作品翻譯成30多種語言，並與全球百餘名插畫家合作，知名作品包括「小瓢蟲找新家」、「這裡不歡迎大象」、「白花之愛」等。

此次，卡利帶著新作「販賣幸福的鴿子先生」與「提奧菲爾和他找不到的那本書」來台，前者更熱銷多國。卡利透露，這本書銷量超出預期。在義大利，3000本通常需2至3年才能售罄，但「鴿子先生」6年間狂銷6萬5000本，「原來每個人都在用自己的方式討論、尋找幸福」。

他分享，去校園演講時，孩子們常帶著玻璃瓶，裝著代表「幸福」的物品與他交流，有人裝進寫給耶誕老人的信，也有人放入想養狗的紙條。最令他感動的是，在韓國一場分享會上，有孩子告訴他幸福是「奶奶」，期盼能再見到逝世的奶奶。

許多人認為繪本輕薄、字數少，售價卻與長篇小說相當，甚至只適合兒童閱讀。卡利坦言，在義大利這種觀念同樣普遍，但他認為繪本如音樂，值得一讀再讀，隨著年紀增長，讀者對文字與圖像的感受也會不同。「夠有趣的故事，就像經典笑話一樣，就算知道劇情，還是會讓人發笑。」

他也認為，閱讀不是尋找「唯一最好」的書，而是根據當下情緒選擇適合的內容。「如果有人問我，該給孩子哪本最棒的書，我不會只推薦一本，而是列出一張書單，讓孩子自行挑選。」

卡利的母親於兩年前辭世，生前飽受失智症之苦。他回憶，母親出身貧寒，但熱愛閱讀，尤其喜歡偵探小說。即便後來忘記如何泡咖啡、做披薩，卻仍會本能地從書櫃取書。

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每次探望母親時，卡利總會帶繪本朗讀給她聽，即使母親已無法閱讀，仍聽得津津有味，甚至笑著稱讚「這圖畫得真好。」他感性地說：「我很慶幸能透過閱讀，帶給母親心靈上的慰藉。」

卡利熱情邀請台灣插畫家到歐洲出版繪本。他指出，台灣30多年前便大量引進義大利與法國繪本，但歐洲市場的台灣作品仍不多，期盼雙方能有更多交流與合作。（編輯：管中維）1140207

卡利
以圖像為共同語言 義大利盼與台灣建立緊密連結
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